Tragedia a Milano - 18enne ucciso a colpi di pistola in strada

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il dramma si è registrato la notte scorsa in via Varsavia, periferia della città. La vittima si trovava a bordo di un furgone, quando è stato avvicinato da tre uomini. Soccorso dagli operatori del 118, è deceduto all'ospedale Policlinico di, dove un diciottenne è statocon tred'arma da fuoco al torace poco dopo le tre della notte scorsa in via Varsavia, alla periferia della città, vicino all'ortomercato. Secondo le prime informazioni, il ragazzo, di origine slava, si trovava a bordo di un furgone quando è stato avvicinato da alcuni uomini che gli hanno sparato. Il giovane è stato soccorso dagli operatori del 118, ma purtroppo è deceduto all'ospedale Policlinico. Le indagini sono ora affidate agli agenti della Polizia di Stato.

