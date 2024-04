Milano - 18enne ucciso a colpi di pistola in strada

AGI - Un 18enne di origine slava è stato ucciso nella notte a Milano con colpi d'arma da fuoco. Il giovane si trovava a bordo di un furgone in via Varsavia, vicino all'ortomercato nella periferia sud-orientale della città, quando diverse persone si sono avvicinate al mezzo e sono partiti Spari che ... Continua a leggere>>

Milano, 26 aprile 2024 – Omicidio, nella notte tra giovedì e venerdì, in via Varsavia a Milano: un 18enne slavo, Jhonny Sulejmanovic, è stato ucciso mentre dormiva in un furgone. Secondo le prime informazioni, tre-quattro uomini avrebbero colpito con diverse bastonate il mezzo di trasporto e poi ...

Continua a leggere>>