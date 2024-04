Milan - Sacchi e Capello alla Gazzetta | Thiago Motta è l’uomo giusto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ilpensa già al dopo Pioli. E ladello Sport in edicola interroga due grandi ex del passato, Arrigoe Fabio, sull’identikitper raccogliere l’eredità dell’allenatore campione d’Italia 2021-22. Entrambi concordano sul nome:, artefice del miracolo Bologna, quarto in classifica e sempre più vicino ad un posto in Champions League. “È un ex centrocampista. Fate l’elenco dei migliori allenatori al mondo, nel gruppo troverete Guardiola, Conte, Xabi Alonso, Ancelotti, Arteta, Allegri, Xavi. Hanno qualcosa in comune, no?”, le parole diche aggiunge: “Con lui c’è unequilibrio tra fase difensiva e offensiva.costruisce dal basso, come si dice adesso, ma non ...