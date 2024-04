Matteo Fornaciari - chi era il 26enne morto travolto da una valanga

(Di venerdì 26 aprile 2024) Era appassionato di montagna e degli sport che si possono praticare ad alta quota. Non ce l’ha fatta, il giovanedi Assago – cittadina alle porte di Milano – che è statoe ucciso da unanel pomeriggio di giovedì 25 aprile. Il primo a trovarlo è stato il fratello, come riporta il Corriere della Sera. La tragedia a 3400 metri d’altezza. Lasi è staccata poco sotto la cresta del Cevedale, monte tra Lombardia e Trentino-Alto Adige, a Valfurva, in Valtellina, al confine con la Provincia di Bolzano.si trovava con il fratello e altri nove amici, tutti rimasti illesi e trasportati a valle. La compagnia aveva raggiunto la vetta del Cevedale e si era poi diviso. Poi l’accaduto. I soccorsi sono stati chiamati poco ...

