Maltempo - caldo e nubifragi nel weekend

Bologna , 22 aprile 2024 – nubifragio si abbatte sulla città nella mattinata di oggi . Come annunciato dalle previsioni meteo, un forte temporale ha interessato Bologna . Il Maltempo proseguirà, secondo i modelli degli esperti, anche nei prossimi giorni. Notizia in aggiornamento Continua a leggere>>

Pioggia e forte vento nel capoluogo lombardo hanno creato svariati disagi in città con alberi pericolanti e cartelloni pubblicitari caduti. Una tromba d’aria nel Varesotto ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco in varie aree: in via Rovera a Gavirate a causa del cedimento del manto ...

Continua a leggere>>