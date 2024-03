Maltempo in Lombardia | nubifragio a Milano Voragine in strada nel Varesotto FOTO

(Di domenica 31 marzo 2024) Pioggia e forte vento nel capoluogo lombardo hanno creato svariati disagi in città con alberi pericolanti e cartelloni pubblicitari caduti. Una tromba d’aria nelha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco in varie aree: in via Rovera a Gavirate a causa del cedimento del mantole si è aperto un varco ampio cinque metri e profondo sei metri

