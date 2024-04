Malore durante l’escursione | muore un 64enne

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 aprile 2024)fatale per unoriginario di Pescosolido nel frusinate,un’escursione in montagna nell’alta Val Formazza in Piemonte. L’uomo, che da anni viveva nel nord Italia per motivi di lavoro, ha avuto unmentre era diretto a valle, al termine di una passeggiata sulla Bocchetta del Castel, in Val Formazza. ILs’è reso conto di quanto stava succedendo e ha dato chiesto immediatamente aiuto. Soccorso alpino – foto di repertorio – ilcorrieredellacitta.comLa corsa dei soccorritori non hanno salvato la vita alSul posto, in breve, sono arrivati gli uomini del soccorso alpino e del soccorso alpino della Guardia di Finanza, oltre a un’eliambulanza. I sanitari hanno fatto tutto quanto è stato nelle loro possibilità per salvargli la vita, ma purtroppo non c’è ...