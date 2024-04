Lonato | malore alla guida | autotrasportatore di 56 anni finisce fuori strada e muore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024)del Garda (Brescia), 17 aprile 2024 – Undi 56è morto oggi adel Garda, nel Bresciano. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.17 in via Mantova. L’uomo avrebbe avuto unmentre eradel mezzo pesante, che è uscitoandando a schiantarsi contro un palo della segnaleticale, completamente abbattuto. L’impatto è stato fortissimo e il conducente non ha avuto scampo. Ai soccorritori del 118, intervenuti con elisoccorso, auto infermieristica e ambulanza non è rimasto altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Poliziale per ricostruire l’esatta dinamica ...