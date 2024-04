In vendita il disegno di un satiro attribuito a Michelangelo Era nella villa a Firenze dove visse il grande artista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024), 5 aprile 2024 - Un muralestarebbe per andare indopo essere stato staccato dalla parete di una. Le ex proprietarie di unavicinoha vissuto da giovane meditano se mettere inunsu larga scalaal maestro della Cappella Sistina. Non tutti i critici, però, concordano sulla paternità dello schizzo appeso a lungo alla parete di una ex cucina, e oggi il New York Times ha puntato i riflettori sulla vicenda. Lasulle colline di Settignano è stata venduta dalla famiglia Sernesi alla fine del 2023 senza il, un ...