LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | scocca l’ora di Maresc - caccia alla medaglia

(Di venerdì 26 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.22 Ude non va oltre a 14.533, quinto. 19.20 Importante sbavatura di Ude nel finale di un esercizio pulito. Verosimilmente non batterà McClenaghan. 19.19 Rhys McClenaghan magico! Straripante 15.300, 6.5 il D Score. Primo con margine. Ora la chiusura del croato Filip Ude, ma quel punteggio è difficilmente battibile. 19.18 McClenaghan solidissimo, anche se ha commesso un paio di sbavature, ben recuperare. Basterà per superare il 14.933 di de Munck e vincere il titolo? 19.16 Skhiladze è quarto con 14.233. Ora Rhys McClenaghan, il Campione del Mondo. 19.15 Grandi indecisioni di Skhiladze, non sarà un fattore per il podio. 19.14 Loran de Munck ottiene uno splendido 14.933 (6.5 il D Score) e vola di forza al comando davanti a Georgiou (14.800) e a Giubellini (14.600). Ora il georgiano Levan Skhiladze, poi la grande ...