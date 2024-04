LIVE Ginnastica artistica - Europei 2024 in DIRETTA | Maresca si scald - tra poco la finale agli anelli

(Di venerdì 26 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.06 L’irlandese Rhys McClenaghan è il favorito della vigilia: ha vinto la meda d’oroultimi due Mondiali e insegue il terzo sigillo continentale dopo quelli del 2018 e del 2023. 19.05 Ora un paio di minuti di riamento all’attrezzo, poi gli ultimi quattro finalisti al cavallo con maniglie: l’armeno Gagik Khachikyan, l’olandese Loran de Munck, il georgiano Levan Skhiladze, l’irlandese Rhys McClenaghan. 19.04 Marios Georgiou vola al comando con 14.800 (6.2 il D Score, ha alzato di mezzo punto rispetto alla qualifica). Il cipriota è in testa davanti allo svizzero Matteo Giubellini (14.600) e all’ucraino Oleg Verniaiev (14.200, il favorito della vigilia è caduto). 19.02 Georgiou esegue un ottimo Busnari, impressiona per il movimento di gambe e per la ...

18.48 Via ai minuti di riscaldamento all'attrezzo. 18.47 Vengono presentati i finalisti al cavallo con maniglie. 18.46 Come sempre il cavallo con maniglie è l'attrezzo più imprevedibile, dove le cadute sono dietro l'angolo. 18.44 L'ordine di rotazione al ...

18:52 Una delle migliori partite di Fritz sulla terra battuta, seppur molto atipica come quella di Madrid . Darderi esce dal torneo forte della prima vittoria in un Masters 1000 e una 55ª posizione LIVE in classifica ...

MotoGP 2024. GP di Spagna. Il venerdì di Jerez con Zam e Matteo Baiocco - In diretta alle 19,15 [VIDEO] - In corso le Libere1 della Moto3: al momento in testa c'è David Alonso davanti a Joel Kelso Nel Mondiale MotoGP c'è in testa Jorge Martin con 80 punti, davanti a Enea Bastianini (59) e Maverick…

Vuelle, ultime chance salvezza contro Cremona, Sacchetti: "Match fondamentale che mette in palio due punti chiave" - "Arriviamo a un match fondamentale che mette in palio due punti chiave: ultimo match davanti al nostro pubblico e spero con il giusto approccio da parte dei miei ragazzi. Noi dobbiamo pensare a noi, a ...

Judo, Europei 2024 in diretta: Savita Russo di bronzo nei -63 kg! Attesa per Antonio Esposito - 18.29: Tripudio ...

