Durante il concerto tenuto a Roma Annalisa ha duetta to insieme all'amica e collega Alessandra Amoroso . Il video L'articolo Annalisa duetta in concerto con Alessandra Amoroso , sua fan numero uno dal debutto ad Amici (VIDEO) proviene da Novella 2000.

amici, alessandra Celentano sorprende su Ballando con le stelle: ecco cosa ha rivelato la maestra del talent show - Manca poco alla sesta puntata del Serale di amici, che andrà in onda sabato 27 aprile 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, la maestra alessandra Celentano, ospite dell'ultimo appuntamento di ...comingsoon

Anticipazioni amici 2024, registrazione puntata 27 aprile, spoiler, ospiti, chi sarà eliminato - Anticipazioni sulla sesta puntata del serale di amici 23 in onda sabato 27 aprile 2024. Oggi si terranno le registrazioni, tutti gli spoiler ...soundsblog

Le lacrime di Martina ad amici 23: la musica di oggi non cerca belle voci - E' brutto vedere una ragazza come Martina in lacrime ma la realtà discografica di oggi è quella espressa dalle radio: non basta una bella voce, non basta una canzone d'amore per brillare. Oggi si chie ...ultimenotizieflash