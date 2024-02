Victoria De Angelis in colbacco e reggiseno peluche lancia un progetto da solista senza i Maneskin: Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, lancia il suo primo mixtape da solista: la musicista ha presentato il progetto postando una foto in reggiseno ...fanpage

Victoria De Angelis dei Måneskin ha pubblicato il suo primo mix: Dai palchi dei festival estivi ai club. Victoria De Angelis dei Måneskin ha pubblicato il suo primo mix. Titolo: Victoria’s Treat. In copertina: un paio di mutandine rosa col nome della musicista e le ...rollingstone

Italian film festival Visuali Italiane holds Bucharest edition in March: Festivalgoers will also have the chance to see I Told You So directed by Ginevra Elkann and Edoardo De Angelis’s Comandante. The complete lineup is available here. Visuali Italiane will also take ...romania-insider