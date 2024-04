Laurent Cantet - Palma d’Oro nel 2008 per La classe - Entre les mur - è morto a 63 anni

(Di venerdì 26 aprile 2024) Una malattia ha portato via il regista franceseieri 25 aprile 2024 in Francia all'età di 63. Il mondo del cinema in lutto. Ieri 25 aprile 2024 si è diffusa la notizia del decesso di. Il regista francese,d'Oro a Cannes nelper Lales murs, èall'età 63in seguito a una malattia. La conferma a Variety da parte di un portavoce dell'agenzia di, UBBA. Lales murs, tratto dal romanzo omonimo di François Bégaudeau, è un racconto semi-autobiografico della sua esperienza di insegnante nel 20° arrondissement di Parigi. Anche Bégaudeau ha ...

È morto Laurent Cantet , regista francese e vincitore della Palma d’Oro nel 2008 per il film La classe – Entre les murs. Aveva 63 anni. La notizia è stata confermata dalla sua agente all’AFP e dal quotidiano Liberation. Il decesso è avvenuto questa mattina a Parigi, dovuto a una malattia non ... Continua a leggere>>

In Italia il suo successo più importante è stato La classe (Entre le mur 2008), che è anche il film della sua affermazione, premiato con la Palma d’oro al Festival […] The post Laurent Cantet , lo sguardo tra le fratture del mondo first appeared on il manifesto. Continua a leggere>>

laurent cantet, Palma d’Oro nel 2008 per La classe - Entre les murs, è morto a 63 anni - Una malattia ha portato via il regista francese laurent cantet, morto ieri 25 aprile 2024 in Francia all'età di 63 anni.

