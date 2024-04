La Cremonese a Venezia non vuole pagare l’ingresso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sta per iniziare un finale di stagione bollente per la. La squadra di Giovanni Stroppa è attesa stasera per l’anticipo di Serie B allo stadio Penzo contro il, club che la precede di quattro punti in classifica, per chiudere definitivamente il periodo negativo iniziato a marzo - tre sconfitte, una vittoria e un pareggio - e accaparrarsi con tranquillità un posto ai playoff. Per il tecnico lodigiano questa sfida però vale molto di più. Nonostante i 7 punti di distanza dal Como e i 10 dal Parma nondarsi per vinto sul fronte promozione diretta. "Ci assumiamo la responsabilità dei risultati ma qui c’è ancora la volontà di inseguire la promozione diretta, poi vedremo cosa succederà alla fine" ha detto in conferenza stampa, proprio lui che in carriera ha ottenuto due promozioni storiche nella massima serie prima ...