Un altro caso di censura | la scrittrice Jennifer Guerra oscurata dalla Rai come Scurati

E tre. Spunta un'altra "Censurata" a Che sarà, il programma di Rai 3 condotto da Serena Bortone: si chiama Jennifer Guerra, pure lei scrittrice, che si aggiunge al più famoso collega Antonio Scurati (il caso più fresco, sabato scorso) e a Nadia Terranova. L'autore della trilogia su Mussolini avrebbe dovuto leggere un suo intervento sul 25 aprile (costo: 1.800 euro per un minuto, e secondo viale Mazzini sarebbe saltato proprio per questioni ... (liberoquotidiano)

Un nuovo caso scuote la giunta della Regione Puglia guidata da Michele Emiliano. Dopo la vicenda dell’ex assessora ai trasporti Anita Maurodinoia (che si è dimessa dopo l’inchiesta che la vede tra gli indagati con l’accusa di corruzione elettorale), adesso i riflettori sono puntati sull’assessore al Turismo Gianfranco Lopane. La Guardia di finanza di Taranto, alcuni giorni fa, ha acquisito documenti e ha identificato il personale in servizio ... (ilfattoquotidiano)

News tv. “Anche lui come Simona Ventura”: altro caso choc in diretta tv – Dopo Simona Ventura un altro volto della Rai è stato colpito da una paresi facciale. Il personaggio tv è andato in onda al programma «È sempre mezzogiorno» e ha ricevuto il rimprovero della padrona di casa Antonella Clerici. (continua a leggere dopo le foto) Leggi Anche: Simona Ventura, a “Belve” la drammatica confessione sull’aborto da giovane Leggi ... (tvzap)

“È sempre mezzogiorno“, malanno per uno dei protagonisti. In questi giorni si è molto parlato del problema al viso capitato a Simona Ventura. La conduttrice, al fianco di Paola Perego in “Citofonare Rai2“, è stata colpita da una paresi facciale: “Si tratta di una paralisi del settimo nervo cranico facciale. Io non mollo mai, neppure morta. Poi mi hanno spiegato di che si tratta: non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo. Con il ... (caffeinamagazine)

Altra tegola sulla sinistra e grande imbarazzo per Antonio Decaro a Bari. Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, l'assessore al Bilancio del Comune di Bari, Alessandro D'Adamo, 45 anni, è tra gli indagati dell'inchiesta dell'Eppo (Procura europea) di Roma per truffa ai danni dello Stato in relazione ai fondi per il programma Garanzia Giovani. A quanto si apprende D'Adamo ha subito una perquisizione dagli uomini del Nucleo di polizia ... (liberoquotidiano)