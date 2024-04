Juventus - Allegri | Cosa manca per lottare con l’Inter? A questa domanda deve rispondere la società

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’assenza di impegni europei in stagione non offre alcun vantaggio ad una squadra nel percorso in campionato. A ribadirlo è Massimiliano, confermando la sua tesi alla vigilia del match contro il Milan, valevole per la 34esima giornata di Serie A: “La Juve per cinque anni ha vinto cinque scudetti, giocato due finali di Champions, vinto quattro Coppe Italia ed è sempre arrivata in fondo giocando 55 partite. Marotta dice il contrario? All’inizio il direttore, a cui faccio i complimenti per il lavoro svolto, doveva per forza dire così, ma i fatti dicono tutt’altro”.è campione d’Italia con cinque giornate di anticipo eevita dia chi chiedemanchi alla Juve per colmare il gap: “Asarebbe più giusto che rispondesse la ...