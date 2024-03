Caso razzismo | Acerbi nega e Juan Jesus conferma | cosa può decidere il Giudice Sportivo!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 23 marzo 2024) Versioni contrastanti fornite daalla Procura Federale suldi presuntoavvenuto in Inter-Napoli,può succedere in questi casi. Ildella settimana dovrebbe presto arrivare a un epilogo. Gà, perché dopo Inter-Napoli l’attenzione mediatica e non solo si è concentrata suldi presuntoavvenuto in campo con un insulto cheavrebbe rivolto a. Nella giornata di ieri, infatti, i due spiacevoli protagonisti della vicenda sono stati ascoltati dal Procuratore Federale, Giuseppe Chiné. I due calciatori si sono collegati in videochiamata con la Procura:da solo, convinto di non ...