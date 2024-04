I bus scoperti - la parata di 4 or - il dj set | cosa sapere sulla festa scudetto dell' Inter

(Di venerdì 26 aprile 2024) I pullman sfileranno per le stradea città per 8 chilometri, dallo stadio Meazza fino al Duomo. A seguire l'evento con lo speaker. Il 19 maggio gran finale con il concerto nerazzurro

Inter, dalla festa Scudetto ai regali di Zhang: il programma completo - Dopo due giorni di festa è tempo di chiudere un attimo la parentesi e mettersi al lavoro. Simone Inzaghi ha lasciato ai suoi giocatori due giorni di libertà, ma da oggi comincerà a preparare la gara c ...

Continua a leggere>>

Inter, col Torino già con lo scudetto. Inzaghi, spazio a chi ha giocato meno - Poi, a fine gara, per tutti ricomincerà di nuovo la festa. Due bus scoperti sono stati preparati per la parata dei campioni, che si snoderà per 8 chilometri circa bloccando Milano", aggiunge il ...

Continua a leggere>>

Domenica dopo Inter-Torino due bus scoperti da San Siro al Duomo: impiegheranno in 4 ore e "sfioreranno" casa Milan - Domenica dopo Inter-Torino due bus scoperti da San Siro al Duomo: impiegheranno in 4 ore e "sfioreranno" casa Milan ...

Continua a leggere>>