Il video delle bandiere palestinese ed egiziana sventolate su una delle piramidi di Giza non è reale

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il 21 aprile 2024 è stato pubblicato unsu Instagram che sembra mostrare una persona, in cima a una piramide, che sventola una bandierae una. Il filmato è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, che afferma che la scena si sarebbe verificata in cima a unadi, in Egitto. Si tratta di un contenuto modificato digitalmente, che veicola una notizia falsa. Ilin questione è stato pubblicato originariamente il 13 aprile 2024 su TikTok da Mostafa Eldiasty, fotografo egiziano che nei propri canali social si descrive come un artista 3D che crea contenutiutilizzando il computer. Gli account TikTok, Instagram e Facebook di Eldiasty sono infatti pieni di ...