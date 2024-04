Corteo Fridays for Future a Milano - azioni contro McDonald’s e Kfc | attivisti entrano nei locali con la bandiera palestinese – Video

(Di venerdì 19 aprile 2024) Gli studenti milanesi che partecipano alorganizzato dafornella giornata di sciopero globale per il clima sono entrati da Kfc in piazza XXIV Maggio, noto fast food statunitense e al grido di “free free Palestine”, hanno portato con sé striscioni e una. Al megafono, hanno spiegato che l’azienda è dedita allo “sfruttamento degli animali, inquinando il pianeta”. Gli studenti si sono poi spostati davanti al, “complice di un genocidio”, dove hanno acceso fumogeni. Lì è stata esposta anche un’installazione di cartone che rappresenta una porzione di patatinecon all’interno terra e due missili.analoghe sono state fatte davanti a un distributore Eni, dove è stato esposto uno striscione ...

