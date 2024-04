“Il Clandestino” | intervista a Edoardo Leo e al regista Rolando Ravello

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 8 aprile 2024) Al via dall’8 aprile su Raiuno la nuova serie “Il” che vede il ritorno diLeo sugli schermi Rai a distanza di trent’anni. L’attore interpreta Luca Travaglia, un ispettore che lascia la polizia in seguito ad un violento attentato che è costata la vita alla sua compagna. Sulla sua strada, Luca incontra Palitha, un cingalese che lo trascinerà in un’improbabile agenzia investigativa. La rottura rispetto alle precedenti serie di Raiuno sta proprio nell’ambientazione: per la prima volta è questa volta Milano e, quindi una città del Nord, ad essere rappresentata come una megalopoli alla mercè della criminalità.esclusiva aLeo e alNoi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva ...