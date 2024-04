Il petrolio chiude in calo a New York , dove le quotazioni perdono lo 0,55% a 86,43 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio chiude in calo a New York , dove le quotazioni perdono l'1,39% a 85,23 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio chiude in rialzo a New York a 85,91 dollari - (ANSA) - WASHINGTON, 12 APR - Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,05% a 85,91 dollari al barile. (ANSA).notizie.tiscali

Piazza Affari chiude la settimana in negativo - Seduta positiva per il Ftse Mib, che chiude in leggero rialzo dello 0,15 ... Il prezzo di chiusura si confronta con l'1,99 euro circa di un mese fa. In rally il petrolio, in attesa di una possibile ...milanofinanza

Borse europee perdono slancio con rosso Wall Street. Milano chiude sopra la parità - Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno ... rimane intorno alla linea di parità il FTSE Italia All-Share, che chiude la giornata a 35.921 punti. Sotto la parità ...teleborsa