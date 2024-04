Il Paradiso delle Signore anticipazioni 26 aprile | Flora e Marcello contro Umberto

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sei pronto per un tuffo nell’intrigo e nell’emozione? La puntata del 262024 de Ilpromette scossoni e rivelazioni che faranno tremare le fondamenta della soap di Rai 1. Ildal 29 al 3 maggio: Tancredi si vendica! Ilaffiancaper smascherare, stanca di essere sempre relegata in un ruolo marginale e di essere tradita, finalmente prende una posizione decisa. In un colpo di coraggio, decide di affiancarenel suo piano per smascherare ...