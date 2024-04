Il Paradiso delle Signore - quando finisce la soap di Rai 1 per le vacanze estive 2024?

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ilè tra le fiction Rai più amate dal pubblico, e ogni giorno ci tiene compagnia del daytime di Rai Uno a partire dalle 16:05. Anche l’ottava stagione però sta per volgere al termine, e come di consueto lasulle vicende di Matilde, Vittorio & Co. si prenderà una pausa estiva.Il? LaRai va in vacanza L’ultima puntata della fiction italiana è prevista per venerdì 3 maggio. Come già accaduto nelle precedenti stagioni della serie lasi prenderà una breve vacanza in vista dell’estate. Trattandosi di una fiction girata giorno per giorno, la pausa estiva servirà agli attori che la interpretano di “staccare ...