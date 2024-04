Il G7 del Papa | Meloni invita Francesco a parlare di intelligenza artificiale

(Adnkronos) – "Sono onorata di annunciare oggi la partecipazione di Papa Francesco ai lavori del G7, proprio nella sessione dedicata all' Intelligenza artificiale". Lo annuncia in un Video messaggio la premier Giorgia Meloni , sottolineando che "è la prima volta nella storia che un Pontefice ... Continua a leggere>>

Papa Bergoglio parteciperà al lavori del G7 in programma in programma dal 13 al 15 giugno a Borgo Ignazia, in Puglia. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio, spiegando che il pontefice prenderà parte alla sessione dedicata all’Intelligenza artificiale. Di ...

