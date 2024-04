Il commento Anche Thiago sulle orme di Bernardini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tassi Il cammino di Sanbrulica di nuovi pellegrini. A cinque giornate dal santuario della Champions il popolo rossoblù dimostra la sua fede con festose spedizioni al seguito del Bologna diMotta. Ora tutti credono alle virtù taumaturgiche del tecnico italo-brasiliano, al suo calcio fluido e avvolgente, a una logica di gruppo capace di spiazzare ogni volta i critici e il grande pubblico. Dici si fida e basta. Bologna sta maturando un atteggiamento che somiglia a una mistica devozione nei confronti del leader, un atto di fede nei dogmi di un allenatore che chiama in causa ogni volta valori importanti come il lavoro, la dedizione, il concetto di squadra e il merito conquistato sul campo. Se il Bologna conquisterà la Champions, l’impresa di Motta e dei suoi giocatori sarà paragonabile a uno scudetto. Non solo ...