Ieri in Campania | bimbo di 15 mesi azzannato e ucciso da due pitbull

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri, domenica 21 aprile 2024. Avellino – Al Taranto basta il gol nella ripresa griffato da Simeri per battere l’Avellino. La formazione di Capuano vince tra le mura amiche per 1-0. L’attaccante entra nel secondo tempo, regalando così tre punti d’oro ai pugliesi. Si ferma a tre la striscia di vittorie per la formazione irpina che sabato pomeriggio affronterà il Crotone in casa. ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri, sabato 20 aprile 2024. Avellino – La Commissione parlamentare antimafia ha chiesto alla Procura di Avellino, guidata da Domenico Airoma, gli atti dell’inchiesta che ha portato all’arresto del sindaco dimissionario Gianluca Festa, dell’ex dirigente comunale Filomena Smiraglia e dell’architetto Fabio Guerriero. (LEGGI QUI). Benevento – È una data storica per il Benevento 5 che ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri, venerdì 19 aprile 2024. Avellino – “Dove c’è gusto non c’è perdenza” dice il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, a uno degli imprenditori che contatta per ottenere sponsorizzazioni alle maniFestazioni del Comune, per fargli capire che l’Amministrazine investe in queste iniziative, ma alla fine il gioco vale la candela (“perchè noi … questi li paghiamo… e anche tanto li ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri, giovedì 18 aprile 2024. Avellino – Il sindaco dimissionario di Avellino Gianluca Festa, ex Pd poi sostenuto da liste civiche, è agli arresti domiciliari. Così come Fabio Guerriero, titolare di uno studio di architettura e fratello del consigliere comunale Diego Guerrero e la dirigente comunale Filomena Smiraglia. (LEGGI QUI) Benevento – Morte cerebrale ed espianto degli ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri, mercoledì 17 aprile 2024. Avellino – E’ stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Moscati di Avellino un uomo di 38 anni residente al Comune di Solofra, dopo una rovinosa caduta dal balcone, da un’altezza di circa sei metri. (LEGGI QUI) Benevento – È finito in carcere un uomo di Benevento, gravemente indiziato dei delitti di atti persecutori ... (anteprima24)