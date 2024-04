Hockey - un traguardo importante per il club salutato alla sagra della rana di Santa Bianca Sessant’anni di festa a Bondeno

hockey Inline. Bomporto, le nuove leve stupiscono. Alle finali nazionali in tre categorie - La Scomed Bomporto si prepara per i playoff di Serie C maschile e femminile, festeggiando la qualificazione alle finali nazionali giovanili in tre categorie. Il successo giovanile conferma la solidità ...

hockey. Symbol, il sogno continua. Vittoria contro Seregno, promozione possibile - Reti: 2’ e 37’ Tudela, 7’ De Tommaso, 20’ Febbo (S), 23’ Pochettino, 24’ M. Tremolada (S), 33’ Bozzetto.

Il Casale vince ed è a un passo dal traguardo, retrocessione matematica per il Castelnuovo - Il Casale Cremasco batte il Castelnuovo e si avvicina sensibilmente alla promozione, ora basta un solo punto in due partite. Ginelli spaventa il Casale portando avanti il Castelnuovo ma Soldati paregg ...

