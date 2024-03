Hockey ghiaccio | nell’Alps i Broncos vanno in semifinale Anche Cortina e Renon sono vicinissime al traguardo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Quattro serie: un verdetto e tre serie vicine alla loro chiusura. Il martedì sera dell’AlpsLeague 2023-2024 regala gol, emozioni e sentenze sulle piste delle squadre coinvolte nei playoff. Vincendo 2-3 in casa dell’EKZ, i Vipitenosiimposti 4-0 complessivamente nella serie dei quarti di finale che li ha promossi alle semifinali del torneo. Tutte sul 3-1 invece le serie che vedono coinvolte:e Bregenzerwald,e Merano e i Red Bull Juniors e gliUnterland Cavaliers. Il 14 marzo si terranno tutte le gare -5 delle serie ancora aperte e a quel punto si capirà se vi sarà qualche altra squadra pronta a raggiungere io se i duelli proseguiranno poi in gara -6 e in delle eventuali gare -7.

La serata di post season dell’ICE Hockey League 2023-2024 ha regalato emozioni e gol a raffica. Andiamo a vedere come sono andate le cose per le squadre italiane impegnate nei quarti di finale dei ... (oasport)

I quarti di finale playoff dell’ Alps Hockey League hanno vissuto un’altra importante serata della loro storia, in questa incredibile stagione 2023-2024. Andiamo a vedere come sono andate le cose in ... (oasport)

Mastini in pista per gara5: Varese – Feltre: Spareggio dei quarti di finale in IHL: all’Acinque Ice Arena c’è il tutto esaurito per Mastini – Feltre. Aggiornamenti sulle reti a seguire e cronaca al termine di ogni periodo. MARCATORI: 1.10 Tilaro ...varesenews

Stick sperimentali progettati a scuola, così gli studenti del Berna aiutano gli atleti del powerchair Hockey: Con l'occasione, sono inoltre stati presentati al pubblico altri tre prototipi di "sticker elettrici" che potranno facilitare maggiormente la pratica dell'Hockey su ghiaccio. Al termine, sono state ...nuovavenezia.gelocal

Ice Hockey League: il Bolzano va in semifinale: Ultimo incontro dei quarti di playoff per il Bolzano che vince due a uno contro il Villach alla Sparkasse Arena: per i carinziani rete di Maxa nel secondo drittel; gli altoatesini segnano con McClure ...rainews