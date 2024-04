Guida psichedelica ai tornei sudamericani degli anni ’90

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 26 aprile 2024) La storia delle competizioni per club sudamericane è piena di fantasmi. Lo mette in chiaro subito all’ingresso la pagina – o meglio, la categoria di pagine – dedicata su Wikipedia: Defunct CONMEBOL club competitions. All’interno, una ventina diideati e poi abbandonati dalla confederazione sudamericana, più gli altri sotto il cappello delle federazioni nazionali, nonché una curiosa classificaallenatori con più successi in queste ex competizioni. Il materiale non manca: dalla storica Coppa Intercontinentale, co-organizzata da CONMEBOL e UEFA, alla caotica spirale di titoli che hanno visto la luce negli‘90; un decennio in cui l’America Latina pare essersi appassionata, almeno nelle idee dei suoi vertici, a cervellotiche sfide tra i campioni di, i campioni tra i campioni di, e via dicendo. La Copa de Oro, ad esempio, ...