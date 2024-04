AS Roma e Automobile Club lanciano la campagna “Tieni in gioco la vita” per promuovere uno stile di guida sicuro e responsabile

(Di giovedì 4 aprile 2024)– L’AS, insieme con, si impegna in unaperunodicon il supporto di Toyota. Sono oltre 13.000 gli incidenti che si verificano ogni anno sulle strade della Capitale, con più di 16.000 feriti e circa 150 decessi, di cui poco meno L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Stadio della: il Codacons diffida Virginia Raggi e James Pallotta Addio di De Rossi alla: ancora polemiche Elia Viviani lancia l’allarme: “Siamo in pericolo” Lachiede chiarimenti su Juve ...

Un' Automobile letteralmente smontata e abbandonata per strada alla Romanina , periferia di Roma. Lo scatto è stato pubblicato sui social.Continua a leggere (fanpage)

RUBRICA ACI A CURA DEL DIRETTORE MARINO PERRETTA: all’Autodromo di Vallelunga con Mermec Engineering per sperimentare ed innovare - ...(Fonte: CasertaSette Blog - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © Diritti riservati all'autore) ...teleradio-news

Schianto sull’Aurelia Antica, muore la 39enne Katiuscia Mucci. Spunta un video: “L’auto era contRomano” - Si trovava in sella alla sua moto quando c'è stato l'impatto: a schiantarsi contro il suo scooter un'Automobile. Sul posto sono arrivati ... video acquisiti dagli agenti della polizia locale di Roma ...fanpage

La Roma lancia la campagna “Tieni in gioco la vita” – FOTO/VIDEO - Il 4 aprile è stato raggiunta l’intesa tra Lina Souloukou, la CEO della Roma, e il Presidente dell’Automobile Club Roma Giuseppina Fusco, in merito alla campagna “Tieni in gioco la vita”, finalizzata ...siamolaroma