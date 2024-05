Guida psichedelica ai tornei sudamericani degli anni ’90

(Di venerdì 26 aprile 2024) La storia delle competizioni per club sudamericane è piena di fantasmi. Lo mette in chiaro subito all’ingresso la pagina – o meglio, la categoria di pagine – dedicata su Wikipedia: Defunct CONMEBOL club competitions. All’interno, una ventina diideati e poi abbandonati dalla confederazione sudamericana, più gli altri sotto il cappello delle federazioni nazionali, nonché una curiosa classificaallenatori con più successi in queste ex competizioni. Il materiale non manca: dalla storica Coppa Intercontinentale, co-organizzata da CONMEBOL e UEFA, alla caotica spirale di titoli che hanno visto la luce negli‘90; un decennio in cui l’America Latina pare essersi appassionata, almeno nelle idee dei suoi vertici, a cervellotiche sfide tra i campioni di, i campioni tra i campioni di, e via dicendo. La Copa de Oro, ad esempio, ...

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 23:10 The MIRACLE CLUB 1°Tv Porta a Porta Film TALK Show Rai2 21:20 23:30 BELVE La Fisica ... Continua a leggere>>

Calciomercato allenatori: Conte, Klopp, Tuchel; l'Europa delle panchine girevoli - Prima ancora del ballo delle punte. Prima ancora del valzer dei bomber. Prima ancora della corsa al colpo milionario. Ci sono tante (tantissime) panchine in cerca di autore. L’estate che ...

Continua a leggere>>

Corsport - Il Mondiale per club è un delirio - "Su, coraggio!". Così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport, in riferimento al match in programma domani tra Roma e Bayer Leverkusen e valido per la ...

Continua a leggere>>

L'ACI TERAMO SUPERA I NOVEMILA ISCRITTI E PREMIA I VETERANI ALLA guida - Clima di festa all’Aci di Teramo dove la consueta assemblea annuale dei soci ha costituito l’occasione per annunciare l’avvio delle attività per il Centenario della fondazione dell’Ente, ma anche per ...

Continua a leggere>>