(Di venerdì 26 aprile 2024) Le forniture disarebbero state autorizzate in segreto per non compromettere il vantaggio tattico di Kiev. Washington promette: "Ne invieremo altri"

In ucraina arrivano gli atacams dagli Usa. Come cambia la guerra - Le forniture di atacams sarebbero state autorizzate in segreto per non compromettere il vantaggio tattico di Kiev. Washington promette: "Ne invieremo altri" ...

La sfida nucleare di Minsk. E Mosca imbarca armi da Xi - Lukashenko: "Qui decine di testate russe, pronti a usarle". Nave del Cremlino in Cina: "A bordo forniture nordcoreane" ...

Il grido disperato di Kiev: “A est i russi sono 10 volte noi”. Kharkiv punto debole del fronte, l’incubo di una seconda Mariupol - ucraina, il generale Sodol: “Ci manca il personale militare”. Il parlamento firma la mobilitazione di 500mila soldati. Mosca ha ammassato 200mila uomini sul fronte orientale e potrebbe lanciare una nu ...

