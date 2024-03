Zogno | Geson manca da casa da giovedì | l’ultimo avvistamento in stazione a Bergamo

(Di lunedì 11 marzo 2024). Sono giornate d’ansia aper la scomparsa diGusani, 15 anni, chedada7 marzo. A denunciarne la scomparsa è stato il fratello Manuel che, non vedendolo rientrare, sabato sera si è rivolto ai carabinieri delladi Ponte San Pietro. L’ultima volta sarebbe stato visto venerdì nella zona delladi, tra le pensiline del terminal dei bus e la zona dei binari del tram della linea T1 della Teb. Al momento della scomparsa indossava una tuta, un giubbotto nero marca Nike e scarpe Nike nere con inserti bianchi: alto 1 metro e 70 circa, capelli corti, occhi marroni, ha una cicatrice sulla fronte, secondo quanto riferito dal fratello ai carabinieri non dovrebbe avere disponibilità di ...

