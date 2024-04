Gianmarco Tamberi - Ambassador Warner Bros Discovery Italia per i Giochi Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 26 aprile 2024) Campione olimpico, mondiale ed europeo in carica di salto in alto, portabandiera alla Cerimonia d’apertura diè l’Olympicno di, broadcaster deitrasmessi da Eurosport e in diretta integrale su+ per un totale di 3800 ore LIVE.Gimbo, che a Tokyo 2020 ha vinto una delle 10 medaglie d’orone, a pochi minuti dal trionfo di Marcell Jacobs in un 1° agosto leggendario per la nostra storia sportiva, è il testimonial delle campagne olimpiche di Eurosport e+ per accendere la passione per ifino al già attesissimo giorno della Cerimonia d’apertura di ...