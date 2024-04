Tamberi - è già storia | Gimbo sarà il portabandiera azzurro alle Olimpiadi di Parigi 2024 Malagò | Gianmarco capitano vero

In passato altri due marchigiani, e precisamente jesini, Giovanna Trillini (Atlanta 1996) e Valentina Vezzali (Londra 2012) sono state portabandiere azzurre VALLESINA, 22 aprile 2024 – La Giunta del Coni ha deciso che i due portabandiera azzurri nella cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 in programma il 26 luglio prossimo saranno Arianna Errico (successi olimpici: argento individuale Londra 2012, oro a squadree Londra 2012, ... (vallesina.tv)

(Adnkronos) – E’ Gianmarco Tamberi uno dei portabandiera dell’ Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Il Coni ha annunciato la scelta: tocca alla stella del salto in alto e a Arianna Errigo, fuoriclasse della scherma tricolore. Tamberi , 31 anni, è uno dei simboli dello sport Italia no, capace di completare un tris straordinario nelle ultime stagioni: campione olimpico a Tokyo 2020, poi campione mondiale ed europeo. In Giappone, nei Giochi ... (seriea24)

Un uomo, una donna. Come nel film di Claude Lelouch. Andando a Parigi è anche una scelta logica. E non inedita, visto che già a Tokyo l’Italia aveva schierato Elia Viviani (ciclismo) e Jessica Rossi (tiro sportivo) inaugurando la strada del portabandiera a due piazze. A Parigi toccherà ad Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi che alla fine ha vinto la concorrenza del suo amico Paltrinieri. Il presidente Malagò ha sempre detto di voler dare l’onore ... (ilfoglio)

Ancona Dopo aver affidato le sue emozioni ai social, nel pomeriggio Gianmarco Tamberi si è collegato in video dall'aeroporto di Istanbul (è diretto a Antalya per il ritiro in... (corriereadriatico)

Paltrinieri, quel ruolo di portabandiera a Parigi 2024 promesso e non assegnato. Tra la gioia per Tamberi e la delusione del campione: Su tutte le medaglie di Greg, ha avuto la meglio l'oro di Tamberi nel salto in alto. Quell'estate ... soprattutto perché arrivata dopo il 16 luglio 2015, quando in gara, dopo aver già stabilito il ...

Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi saranno i portabandiera a Parigi 2024: E non inedita, visto che già a Tokyo l'Italia aveva schierato Elia Viviani (ciclismo) e Jessica ... A Parigi toccherà ad Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi che alla fine ha vinto la concorrenza del suo ...