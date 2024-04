Gaza - carri armati e blindati israeliani ammassati lungo il confine

(Di venerdì 26 aprile 2024) L'esercito israeliano ha ammassato dozzine die veicoliilcon la Striscia dimeridionale. Potrebbero essere i preparativi per un'invasione della città di Rafah, che si trova poco oltre la frontiera con lo Stato ebraico. Ie gli APC (acronimo di Armoured Personneler, trasportatore corazzato di personale) erano di stanza vicino al valico israeliano di Kerem Shalom, non distante da Rafah. Dopo oltre sei mesi di guerra, i leaderaffermano che Rafah sia l'ultima roccaforte di Hamas nella Striscia didopo. Nonostante la diffusa opposizione internazionale, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha promesso di invadere la città, situata ...

L'esercito israeliano ha ammassa to decine di carri armati e veicoli militari blindati al valico sud di Gaza , nei pressi di Kerem Shalom, quello più vicino alla cittadina in cui si sono rifugiati gran parte dei palestinesi dopo la fuga dal nord della Striscia. "Non c'è contraddizione tra ... Continua a leggere>>

Ultima chance. L'Egitto prova a frenare Israele su Rafah, sul tavolo la proposta per "i 33 ostaggi rimasti vivi" - Lo Stato ebraico mette in chiaro che se non si chiude stavolta tornerà all'azione. Anche Il Cairo, che schiera i big per il negoziato, dubita di riuscire a ...

Continua a leggere>>

Preparativi per l'invasione di Rafah da parte dell'esercito israeliano - L'esercito israeliano ha completato i preparativi per un'operazione militare a Rafah, una città situata nel sud della Striscia di gaza. Secondo quanto riferito dal quotidiano Haaretz, la decisione fin ...

Continua a leggere>>

Medioriente, Egitto propone rilascio di 33 ostaggi, "i soli ancora vivi". LIVE - L'isola artificiale dovrebbe essere completato e operativo entro l'inizio di maggio. Lo riferisce il Jerusalem Post. L'Idf ha ammassato decine di carri armati lungo il confine con la Striscia di gaza ...

Continua a leggere>>