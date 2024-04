Gaza | rimossi carri armati da ospedale

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 1 aprile 2024) 7.00 Le forze armate israeliane hanno rimosso idal complesso ospedaliero di Al Shifa, aCity, dove erano entrati due settimane fa.L'esercito ha lanciato granate per coprire la ritirata e dirigersi a sud-ovest, verso il quartiere Tel al-Hawa. Il ministero della Sanità di Hamas afferma di aver trovato molti cadaveri: "Decine di corpi di martiri, alcuni in stato di decomposizione,sono stati rinvenuti nel complesso e intorno all'". "Molto significativi",secondo Hamas,i danni materiali alla struttura.