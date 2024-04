FOTO – Sommer entusiasta in allenamento | Sorrisi ovunque oggi!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 aprile 2024) Anchel’Inter si è riunita inad Appiano Gentile in vista della prima sfida in casa a San Siro dopo la vittoria dello scudetto, contro il Torino. Yannattraverso i suoi profili social ha pubblicato alcuneche lo ritraggono particolarmente felice alla Pinetina. IN– Dopo la ripresa degli allenamenti nella giornata di ieri,la squadra si è ritrovata di nuovo sul campo per proseguire la preparazione in vista di Inter-Torino. Yannè pronto per la sfida di San Siro, davanti ai propri tifosi dopo la vittoria dello scudetto. Il portiere nerazzurro, presentead Appiano Gentile, ha pubblicato sul sul profilo social: «!». Di seguito ...