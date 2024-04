FOTO – Sommer pronto per Udinese-Inter | conferma personale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 aprile 2024) Yann, dopo aver saltato la sfida vinta per 2-0 contro l’Empoli a causa del problema alla caviglia riscontrato in amichevole con la Svizzera,la sua voglia di tornare in campo per. RITORNO – Degnamente sostituito da Emil Audero nel 2-0 sull’Empoli a San Siro, Yannsi prepara a riprendere il suo posto tra i pali. Insarà infatti lui a tornare titolare dopo aver smaltito il problema alla caviglia riscontrato nell’amichevole tra la Danimarca e la sua Svizzera. Ed è lui stesso arlo, con ledell’allenamento odierno e una frase che lascia poco spazio all’pretazione: “Non vedo l’ora di tornare in campo il prima possibile! ...