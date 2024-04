Formula 1 GP Cina - Hamilton | La peggior gara fino ad or - mai avuto così tanto sottosterzo

(Di domenica 21 aprile 2024) Lewiscommenta il Gran Premio dial termine di unain rimonta che lo ha visto terminare nono: “Non è andata meglio del previsto, ci aspettavamo di essere da qualche parte lì intorno. Pensavo che forse all’inizio avrei toccato qualcuno perché non ho maiin vita mia. Stavo girando a bassa velocità e aspettavo, aspettavo, aspettavo, aspettavo che la macchina girasse, eho pensato che forse avevo danneggiato qualcosa perché a un certo punto c’erano detriti ovunque, ma era solo il set -up scelto. È stata lara, ma ovviamente abbiamo ottenuto un secondo posto nello sprint e, con alcune decisioni migliori sull’assetto, sarei più o meno ...

Max Verstappen domina e vince il Gran Premio di Cina , centrando la quarta vittoria nei primi cinque appuntamenti della stagione. Solita giornata in ufficio per il pluricampione olandese della Red ... (gazzettadelsud)

F1. GP Cina 2024, Sainz: “McLaren Una sorpresa. Noi siamo stati lenti tutto il weekend” - Delusione Ferrari giù dal podio al Gran Premio della Cina 2024 che ha concluso in quinta posizione con Carlos Sainz: ecco le sue parole ...automoto

La classifica F1 dopo il GP della Cina: Verstappen in fuga, Leclerc tallona Perez - L'olandese non si ferma più e allunga in modo deciso nel Mondiale piloti. Il monegasco della Ferrari, in compenso, non perde terreno rispetto a Perez. Tra i costruttori, la Rossa consolida il secondo ...gazzetta

GP Cina, penalità a Ricciardo per sorpasso in regime di safety: 3 posti in griglia a Miami - Oltre al danno, la beffa. Daniel Ricciardo, ritiratosi a Shanghai dopo essere stato tamponato da Lance Stroll, è stato penalizzato dai commissari al termine del GP per aver "superato in regime di ...sport.sky