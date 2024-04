Forlì ci crede grazie alla sua anima guerriera Allen ko - ma a Latina altro sprint vincente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024)dovrà affrontare, come si sa, i playoff priva di Kadeem. Un’assenza pesantissima, che inevitabilmente finirà per cambiare equilibri ed assetti della squadra di Antimo Martino. Quel che è certo è che i biancorossi non perderanno, però, la propria. Vale a dire il carattere e lo spirito, la capacità di fare quadrato dinnanzi alle avversità, che sin da inizio stagione hanno portato l’Unieuro a primeggiare poi in regular season e a conquistare la Coppa Italia il mese scorso. Una qualità che, in particolare, si è potuta ammirare più volte nelle battute conclusive di gare equilibrate, risoltesi soltanto negli ultimi minuti con canestri decisivi nei possessi di gioco conclusivi. Anche l’impegno di domenica scorsa in casa dinon è stato da meno. In un match senza alcun peso in termini di classifica, ...