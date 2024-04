Forlì - con Allen torna la maledizione infortuni Quinto top player ko nel momento più caldo

(Di martedì 23 aprile 2024) L’o al tendine d’Achille della gamba sinistra occorso a Kadeemall’inizio del terzo quarto della gara di domenica a Latina e su cui non si hanno ancora prognosi e previsioni certe, è stata una mazzata sul morale, sulla fiducia e sulle aspettative della formazione forlivese in vista dei playoff. Quello che abbatte e demoralizza società e tifosi biancorossi è che non si tratta certo del primo problema fisico che colpisce un giocatore forlivese alla vigilia o quasi dei playoff.è infatti ilelemento infortunato a un passo dalla fase calda della stagione negli ultimi cinque campionati disputati (la stagione 2019/20 non venne terminata causa Covid; altra decisione penalizzante soprattutto perche stava attraversando un grandedi forma ed era in ...

Bisognava trovare solo il momento giusto per mettere nero su bianco e questo momento quasi alla vigilia dei playoff è arrivato. Ma che il rapporto fra Antimo Martino e la Pallacanestro 2.015 fosse sul punto di continuare era una volontà che, inizialmente preminente da parte societaria, con il passare delle settimane ha incontrato anche i desideri dell’allenatore molisano. Per l’occasione ha portato con sé anche la moglie e i figli, a palazzo ... (sport.quotidiano)

È la sfida della... rincorsa quella che, domani pomeriggio, alle 15, al Benelli, metterà di fronte Ravenna e Certaldo. Gli obiettivi di classifica sono diversi, ma la dinamica che si rende necessaria è identica. I Giallorossi , secondi della classe, scivolati a -4 dalla capolista Carpi dopo il ritiro della Pistoiese, non sono più padroni del proprio destino e, per puntare al ribaltone, dovranno affidarsi anche alle performance altrui. Nello ... (sport.quotidiano)

Forlì , non ti curar di loro ma guarda e... vinci. Biancorossi al ‘Cabassi’ (ore 15) a caccia del l’impresa contro tutto e tutti: il ciclone Carpi (7 vittorie nelle ultime 7), un campionato falsato dalla ‘dipartita’ dell’Olandesina che ha terremotato la classifica – il Galletto è scivolato in quinta posizione – e, non ultimo, le farneticazioni social, retaggio di una mentalità medievale, di legioni di pseudo tifosi, quelli che… meglio ... (sport.quotidiano)

Le sagre di gusto per il ponte del 25 Aprile: ... in cui assaporare piatti tradizionali veneti e alcune proposte di street food con cucina vegana e ... AZZURRO COME IL PESCE, Cesenatico (Forlì - Cesena) - Il buon pesce richiama gli appassionati a ...

Un moto dell'anima: la confraternita preraffaellita in mostra a Forlì: ...per l'arte rinascimentale italiana La mostra negli spazi del Museo Civico San Domenico a Forlì ...Arts and Crafts che aveva lo scopo di rivalutare l'artigianato rispetto alla produzione industriale con ...