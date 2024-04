Fiera del Madonnino e Game Fair - si parte | folla e curiosità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Grosseto, 25 aprile 2024 – “Cosa compereresti con dieci euro?”. Una domanda su un esercizio sulle misure in euro alla scuola di via Einaudi nella classe quinta elementare, che ha incuriosito così tanto con una risposta così unica. Undici anni e già le idee chiare, un bambino della quinta elementare della scuola di via Einaudi ha risposto alla domanda scritta con “il biglietto per ladel”. Risposta che ha esaudito il desiderio al bambino non solo materialmente strappandogli un biglietto per lama facendolo diventare la star dell’inaugurazione. Quindi a lui l’onore del taglio del nastro. Presenti per il grande evento le massime autorità civili, militari tra cui il prefetto Paola Bernardino, il questore Mannoni, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Grande entusiasmo dadel presidente ...