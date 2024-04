Milan-Inter lunedì 22 aprile 2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali - quot - pronostici Scudetto ai nerazzurri con la vittoria nel derby

Le Formazioni ufficiali di Milan-Inter , match valevole per la trentatreesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . La sfida che chiude questo turno di campionato è il Derby della Madonnina, che potrebbe regalare ai nerazzurri il titolo di campioni d’Italia. Servirà però battere il Milan, una squadra a caccia di riscatto dopo la deludente eliminazione dall’Europa League. La squadra di Inzaghi scenderà in campo con i favori del pronostico, ma i ... (sportface)

Ecco le Formazioni ufficiali per quanto concerne il match del campionato di Serie A 2023-2024 Milan Inter . Le scelte Le Formazioni ufficiali di Milan Inter : ecco le scelte di Inzaghi e Pioli per il match di Serie A. Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leao Inter (3-5-2): Sommer; […] (calcionews24)

