Endless Love - Onder investito | muore? Perché Tarik mente

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nelle nuove puntate dic’è sempre più tensione tra i protagonisti.si ritrova a dover affrontare un grave incidente, che vede coinvolti Tufan e. Entrambi stanno gestendo le loro vite influenzati dalla cattiveria di Emir. Intanto, per il padre di Nihan la situazione si fa decisacritica, visto che finisce per essereda un’auto guidata proprio da Tafun, il braccio destro di suo genero. Dopo l’incidente, ecco chespiazza nuovadando una versione dei fatti che non corrisponde alla realtà. A voler vedere chiaro sulla questione è solo Kemal, il quale è pronto a tutto pur di proteggere Nihan, dopo aver compreso che si è ritrovata costretta a sposare Emir cinque anni fa....

Endless Love , anticipazioni 29 aprile : in qualche modo "la tecnologia" sarà importante in questa puntata per intriganti sviluppi nella trama della storia tra Nihan e Kemal . Rivedremo anche Galip, Zeynep e i coniugi Soydere. Endless Love , anticipazioni 29 aprile : chiavette USB potrebbero risolvere ...

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 26 aprile 2024 .

endless love anticipazioni 27 aprile, Emir e Zeynep: un incontro pericoloso, Asu ama Kemal - Ecco cosa ci riserva l'episodio di endless love di domani su Canale 5: la soap turca va in onda dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio.

endless love: Il destino di Emir, l'antagonista ossessivo, nella dizi turca - La pluripremiata dizi turca "endless love", conosciuta in patria come "Kara Sevda", ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di spettatori dal 2015 al 2017, e ora in onda in prima visione su Can ...

endless love spoiler 30 aprile, Nihan a Emir: 'Stai lontano da Zeynep, mi disgusti' - Nihan scoprirà che Emir ha una relazione con Zeynep e affronterà suo marito nella puntata di endless love di martedì 30 aprile. Le anticipazioni spiegano che, grazie a una telefonata, Nihan capirà che ...

