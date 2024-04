Endless Love oggi - 26 aprile raddoppia nel daytime di Canale 5

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 26 aprile 2024) Cambio programmazione Mediaset per il lungo ponte del 25con puntate straordinarie di. Dopo lo stop di ieri, i fans della soap turca che– venerdì 26– si collegheranno a5 troveranno una gradita sorpresa. Le vicende di Nihan e Kemal occuperanno infatti gran parte del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset, con due episodi inediti che prenderanno il via alle 14:38 e ci terranno compagnia fino alle 16:05 circa. Maxi puntata26su5 La serie TV turca va in ondacon due nuovi episodi inediti. Il cambio palinsesto Mediaset nasce dall’esigenza di “coprire” la fascia oraria lasciata vuota da Uomini & Donne. Il ...