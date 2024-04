Endless Love Anticipazioni 27 aprile 2024 | Tra Emir e Zeynep scoppia la passione!

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 26 aprile 2024 . Continua a leggere>>

Nelle nuove puntate di Endless Love c’è sempre più tensione tra i protagonisti. Onder si ritrova a dover affrontare un grave incidente, che vede coinvolti Tufan e Tarik . Entrambi stanno gestendo le loro vite influenzati dalla cattiveria di Emir. Intanto, per il padre di Nihan la situazione si fa ... Continua a leggere>>

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 27 aprile su Canale 5. Endless Love torna domani sabato 27 aprile su Canale 5 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Nihan teme che Emir sia il mandante dell'incidente ad Onder. La ... Continua a leggere>>

Soap Mediaset: Beautiful, endless love, La Promessa, Terra Amara Puntate 26 aprile 2024 - Scopriamo in breve che cosa accadrà nelle puntate delle soap Mediaset che andranno in onda oggi, venerdì 26 aprile 2024, di Beautiful, endless love e La Promessa, Terra Amara tutte su Canale 5 ma ...

Continua a leggere>>

endless love puntate turche, Emir sconvolge la moglie: 'Kemal sta per sposarsi' - Nihan rimarrà sconvolta quando capirà che Zeynep aspetta un figlio da Emir. Li vedrà insieme in una bar mentre lui le metterà la mano nella pancia. Non riuscirà a stare zitta così affronterà la ...

Continua a leggere>>

endless love anticipazioni: Zeynep si fa sposare da Ozan, ma il motivo è inquietante! - Uno spietato piano caratterizzerà le puntate italiane di endless love in onda tra qualche settimana. Per colpire Emir Kozcuoglu (Kaan Urgancioglu), ...

Continua a leggere>>