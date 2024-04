I concorrenti che hanno lasciato il segno? Rocco Tanica | Lucia Ocone ed Edoardo Ferrario

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 9 aprile 2024) LOL 4 ha decretato il vincitore della stagione. Ed è tempo di stilare le pagelle di tutti idel talent show di Prime video: 10 comici con in più uno a sorpresa, rimasto in gara fino alla seconda puntata. C’è da dire che questa quarta edizione ha fatto un passo avanti rispetto alla precedente, tuttavia non ci sono stati momenti memorabili destinati a trasformarsi in tormentoni, come accaduto in passato. Diego Abatantuono protagonista a “LOL 4”: «Gli altri? Non mi facevano ridere» ...